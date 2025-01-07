سياسة
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الأقوى منذ 5 سنوات.. 53 قتيلاً وعشرات المصابين في زلزال عنيف ضرب غرب الصين
لقي 53 شخصاً على الأقل مصرعهم وأُصيب العشرات إثر زلزال ضرب فجر اليوم الثلاثاء، منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين.
الأقوى منذ 5 سنوات.. 53 قتيلاً وعشرات المصابين في زلزال عنيف ضرب غرب الصين
مبانٍ مدمرة جراء الزلزال الذي ضرب التبت (المصدر: شينخوا) (Others)
7 يناير 2025

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن 53 شخصاً لقوا مصرعهم وأُصيب 62 آخرون في حصيلة أولية، جراء زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غرب الصين، اليوم الثلاثاء.

وحسب "شينخوا"، فقد أسفر الزلزال أيضاً عن تضرر أكثر من ألف مبنى بدرجات متفاوتة.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC" أن مركز الزلزال كان في مقاطعة "تنغري" بمدينة شيغاتسي، حيث وقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وعقب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقاً إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.

وعلى الرغم من أن الزلازل شائعة في هذه المنطقة، فإن زلزال اليوم (الثلاثاء) هو الأقوى منذ 5 سنوات في محيط 200 كيلومتر، حسب مركز شبكات الزلازل الصيني.

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