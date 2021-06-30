قررت وزارة الزراعة والغابات التركية رفع درجة التحذير من التدخين المعزز بإشارات عدة على عبوات السجائر، منها تحذيرات تشغل ما نسبته 85% من الجانب الخلفي للعبوة.

ووفقاً لقرار الوزارة، ستغطي التحذيرات من خطورة التدخين كامل الجانب الخلفي من عبوة السجائر بما نسبته 100%.

ودخل القرار الجديد حيّز التنفيذ بعد تعديل لائحة الإجراءات والقوانين المعنية بإنتاج التبغ، حيّز التنفيذ بعد نشر اللائحة المعدّلة في الجريدة الرسمية.

ووفقاً للائحة الجديدة، جرى تحديد المعايير المتعلقة بالتغليف العادي والقياسي الذي يهدف إلى الحد من جاذبية وحوافز عبوات منتجات التبغ بسبب لونها وتصميماتها الرسومية،

وبموجب اللائحة الجديدة أيضاً، تقرر زيادة التحذيرات الصحية الموجودة على الجانب الأمامي من عبوة السجائر، بالإضافة إلى تعديلات أخرى جميعها يهدف إلى التشجيع على الإقلاع عن التدخين.

يُذكر أن الحكومة التركية تبذل جهوداً كبيرة لتشجيع المواطنين على الإقلاع عن عادة التدخين السيئة والضارة، كان آخرها قرار الرئيس التركي في أبريل/نيسان الماضي، إتاحة الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في تركيا حتى غير المشمولين بأنظمة التأمين الصحي والاجتماعي.