أعلن الجيش اللبناني عزمه تقديم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر للمواطنين والسياح، على متن طائراته المروحية، ابتداءً من الخميس، في محاولة لزيادة مصادر تمويله.

وأوضح الجيش في إعلان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مدة الرحلات ستستغرق 15 دقيقة وستشمل الانتقال بين موقعين من مواقعه شمالي وشرقي لبنان.

وأشار الجيش إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة ستبلغ نحو 150 دولاراً تُحصّل نقداً.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذّر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وطالت الأزمة الجيش اللبناني إذ أُلغيت اللحوم من وجبات الطعام المقدّمة للجنود من الصيف الماضي، في سعي إلى تقليص النفقات.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول من إتمام مهمته على الرغم من ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.