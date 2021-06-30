سياسة
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من أجل زيادة موارده.. الجيش اللبناني ينظّم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر
نشر الجيش اللبناني على موقعه الإلكتروني الرسمي، إعلاناً قال فيه إنه سيقدّم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر للمواطنين والسياح، على متن طائراته المروحية، ابتداءً من الخميس، في محاولة لزيادة مصادر تمويله.
من أجل زيادة موارده.. الجيش اللبناني ينظّم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر
الجيش اللبناني يعلن تنظيم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر على متن مروحياته ليواجه أزمته المالية / AFP
30 يونيو 2021

أعلن الجيش اللبناني عزمه تقديم رحلات جوية ترفيهية مدفوعة الأجر للمواطنين والسياح، على متن طائراته المروحية، ابتداءً من الخميس، في محاولة لزيادة مصادر تمويله.

وأوضح الجيش في إعلان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مدة الرحلات ستستغرق 15 دقيقة وستشمل الانتقال بين موقعين من مواقعه شمالي وشرقي لبنان.

وأشار الجيش إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة ستبلغ نحو 150 دولاراً تُحصّل نقداً.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذّر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وطالت الأزمة الجيش اللبناني إذ أُلغيت اللحوم من وجبات الطعام المقدّمة للجنود من الصيف الماضي، في سعي إلى تقليص النفقات.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول من إتمام مهمته على الرغم من ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.

مصدر:TRT عربي
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