تعتزم روسيا إرسال 600 جندي إضافي، للالتحاق بقواتها الموجودة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ألكسندر إيفانوف، المسؤول عن تدريب الجنود الروس في إفريقيا الوسطى، الأربعاء، قوله إن هذه الخطوة من قبل موسكو جاءت بناء على طلب من البلد الإفريقي.

وأضاف أنه مع الدفعة الإضافية الجديدة، سيرتفع عدد جنود بلاده في إفريقيا الوسطى إلى 1135، دون ذكر تفاصيل حول موعد توجه الجنود الروس.

وفي أغسطس/ آب 2018، وقعت إفريقيا الوسطى وروسيا، اتفاقاً للتعاون في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف التي يشهدها البلد الإفريقي.

وينصّ الاتفاق على تقديم العسكريين الروس، الدعم والتدريب الأمني لنظرائهم في إفريقيا الوسطى.

يُذكر أن مرتزقة شركة "فاغنر" الأمنية الروسية تنشط في إفريقيا الوسطى لتدريب الجيش هناك، وحراسة الشخصيات المهمة، ومكافحة المتمردين والمجموعات الإرهابية وحماية منشآت الذهب، والألماس واليورانيوم في مناطق الصراع.