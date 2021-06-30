سياسة
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خلال أقل من 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات جديدة في أفغانستان
وسائل إعلام أفغانية محلية تفيد بسيطرة حركة طالبان على مراكز 4 مقاطعات بولاية مختلفة منذ أمس الثلاثاء. وذلك بعد أيام من إعلان مسؤول أفغاني عن سقوط 13 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة.
خلال أقل من 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات جديدة في أفغانستان
حركة طالبان تسيطر على مراكز 4 مقاطعات مختلفة في أفغانستان خلال أقل من 24 ساعة / AA
30 يونيو 2021

سيطرت حركة طالبان الأربعاء، على مراكز 4 مقاطعات بولاية مختلفة منذ أمس الثلاثاء، وفق إعلام محلي.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مسؤول أفغاني عن سقوط 13 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مصادر (لم تسمها)، قولها إنه منذ ليلة أمس سقطت 4 مقاطعات بيد طالبان وهي ألاساي في ولاية كابيسا، وجيلان في غزني، وكالدار في بلخ، وفيروز نختشار في سامانغان.

وتتصاعد الهجمات في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأجنبية الانسحاب من البلاد على أن تنتهي عمليات الانسحاب في موعد أقصاه 11 سبتمبر/أيلول، فيما تتباطأ فيه جهود وساطة تُبذل لإيجاد تسوية سلمية بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

بدورها كررت حركة طالبان السبت دعوتها لانسحاب "كل القوات الأجنبية" من أفغانستان بعد الموعد النهائي لخروج القوات الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت الحركة في بيان: "كل شبر من الأراضي الأفغانية وأمن المطارات والتمثيليات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية يجب أن يوضع تحت مسؤولية الأفغان".

وفي الوقت الراهن، وحدها السفارة الأسترالية أغلقت أبوابها الشهر الماضي وأجْلت موظفيها، بينما لم تعلن أي من الممثليات الغربية الأخرى شيئاً بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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