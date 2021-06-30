سياسة
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فتى سوري يحصل على العلامات الكاملة في امتحانات تأهيلية حاسمة بتركيا
استطاع الفتى السوري دليار صافو تحقيق إنجاز كبير بحصوله على العلامات الكاملة (500 درجة) في امتحان LGS المؤهل لدخول الثانوية العامة. وكان صافو يدرس بالمرحلة المتوسطة في مدرسة صلاح الدين للأئمة والخطباء في ولاية سعرت التركية.
فتى سوري يحصل على العلامات الكاملة في امتحانات تأهيلية حاسمة بتركيا
الفتى السوري دليار صافو يحصل على العلامات الكاملة في الامتحان المؤهل لدراسة الثانوية العامة بتركيا / AA
30 يونيو 2021

حصل الفتى السوري دليار صافو الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة في مدرسة صلاح الدين للأئمة والخطباء في ولاية سعرت التركية، على العلامات الكاملة (500 درجة) في امتحان LGS المؤهل لدخول الثانوية العامة.

وتابع صافو دراسته منذ الصف الثالث بحي "كورتالان" في سعرت، بعد انتقاله مع عائلته إلى تركيا عام 2015 بسبب الحرب في سوريا.

واستطاع الفتى السوري الحصول على 500 درجة في الامتحانات المركزية المؤهلة لدراسة الثانوية العامة في الامتحان الذي أُجري بتاريخ 6 يونيو/حزيران الجاري.

وقال صافو لوكالة الأناضول، إنه أتى برفقة أشقائه الثلاثة إلى تركيا قبل نحو 6 أعوام، مؤكداً أنه تلقى الدعم من معلميه خلال المرحلة التحضيرية للامتحان على الرغم من الإحباط الذي رافق تفشي وباء كورونا.

وأضاف صافو: "كنت أحل الكثير من مسائل الرياضيات، وأكتب مقالين يومياً، وفي رمضان، كنت أدرس حتى موعد السحور، وكان المعلّمون في المدرسة دائماً يحفّزونني ويقدّمون لي كل الدعم الذي أحتاج إليه".

ويتابع: "كنت أتوقع الحصول على 500 علامة كاملة، وأنا كنت أدرس من أجلها.. ولكننا سعدنا للغاية عندما علمنا نتيجة الامتحان".

وعند سؤاله عن هدفه في المستقبل، يقول صافو: "أحلم بأن أصبح مهندساً، فإنني أريد تصميم المركبات، وأتمنى الذهاب إلى مدرسة ثانوية جيدة، كما أخطط لاستكمال دراستي في تركيا".

بدوره أكّد مدير التربية الوطنية بالمنطقة فيصل بولات أن تفوّق صافو جعلهم جميعاً سعداء، وأشار إلى أنهم تابعوا تطور الفتى السوري منذ أن كان في الصف الخامس، كما أكّد أنهم تيقّنوا من اختلافه وتميّزه حينما وصل إلى الصف السابع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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