أعلنت "الأمم الأولى"، أهم تجمع للسكان الأصليين في كندا، عن العثور على 182 قبراً غير موثّق، قرب مدرسة داخلية سابقة في ولاية كولومبيا البريطانية بكندا، فيما يعدّ الاكتشاف الثالث من نوعه في غضون شهر.

وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن القبور موجودة في منطقة قرب مدينة "كرانبروك" جنوبي الولاية، وعلى عمق متر واحد تقريباً.

وأوضح جاسون لوي، أحد زعماء جماعة كتوناكسا من السكان الأصليين، أن المدرسة كانت مفتوحة في الفترة ما بين 1912 و1970، وتحولت لاحقاً إلى مكان للاستراحة ومقهى لعب قمار.

وأشار إلى أن مئات الأطفال من السكان المحليين أُجبروا على تلقي التعليم في هذه المدرسة، وقال: "لا يمكنك الاستعداد بشكل كامل لمثل هذه الأحداث، وأصبح هذا الأمر صعباً حقاً بعد القبور الـ215 في كامبلوبس أيضاً".

وبرزت حادثة القبور غير الموثقّة في كندا، عقب اكتشاف رفات 215 جثة لأطفال في قبور، وجدت بحديقة مدرسة كنسية في مدينة كامبلوبس بولاية كولومبيا الشمالية، في 29 مايو/أيار الفائت.

وفي 24 حزيران/يونيو الحالي، عُثر على قبور فيها رفات 751 طفلاً غير موثقة، في حديقة مدرسة كنسية بمقاطعة ساسكاتشوان.