سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يوليو/تموز 2021
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خلاصات من TRT عربي: 1 يوليو/تموز 2021
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يؤكد أن اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول لا تؤثر كلتاهما في الأخرى / AA
1 يوليو 2021

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو يؤكد أن اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول لا تؤثر كلتاهما في الأخرى، وحركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات جديدة في أفغانستان خلال أقلّ من 24 ساعة.

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جاوش أوغلو: اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول لا يؤثر بعضهما على بعض

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا، فيما أكّد أن اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول لا تؤثران كلتاهما في الأخرى. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا. [TRT عربي]

وتضمن اتفاقية مونترو الموقَّعة في 20 يوليو/تمّوز 1936، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، سيادة تركيا على المضايق البحرية في البوسفور والدردنيل. [TRT عربي]

وأشار جاوش أو غلو إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك العالم أجمع أفكاره حول قناة إسطنبول. [TRT عربي]

خلال أقلّ من 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات جديدة في أفغانستان

سيطرت حركة طالبان الأربعاء، على مراكز 4 مقاطعات بولاية مختلفة منذ أمس الثلاثاء، وفق إعلام محلي. [TRT عربي]

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مسؤول أفغاني سقوط 13 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة. [TRT عربي]

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مصادر (لم تسمِّها)، قولها إنه منذ ليلة أمس سقطت 4 مقاطعات بيد طالبان، وهي ألاساي في ولاية كابيسا، وجيلان في غزني، وكالدار في بلخ، وفيروز نختشار في سامانغان. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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