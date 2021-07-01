سياسة
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بصفته "وزيراً للدفاع"..الدبيبة يؤكد ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية الليبية
أكّد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية وزير الدفاع بالنيابة الأربعاء، ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية. وكان المجلس الرئاسي طالب الدبيبة سابقاً بحضور اجتماع للمجلس الأحد المقبل لمناقشة تسمية وزير للدفاع، بصفته وزيراً بالنيابة، حتى تسمية وزير.
بصفته "وزيراً للدفاع"..الدبيبة يؤكد ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية الليبية
الدبيبة يؤكد ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية / وسائل التواصل
1 يوليو 2021

أكّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية وزير الدفاع بالنيابة الأربعاء، ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع، مع قائد أركان الجيش الفريق أول محمد الحداد، في العاصمة طرابلس (غرب)، لمتابعة إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية وأوضاع منتسبي وزارة الدفاع وشريحة المتقاعدين منهم، وفق بيان للحكومة.

وشدّد الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره أمراء (قادة) المناطق العسكرية، على "ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية، تحديداً العاملين بها".

وجاء الاجتماع غداة إرسال الدبيبة خطاباً إلى المجلس الرئاسي، أكّد فيه اختصاصه (رئيساً للحكومة) بتسمية وزير الدفاع، مع وجوب التشاور مع المجلس، الذي يدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتسلّمت سلطة انتقالية منتخَبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسيّاً، مهامّها في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة البلد الغني بالنفط إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والاثنين طالب المجلس الرئاسي في خطاب، الدبيبة بحضور اجتماع للمجلس الأحد المقبل، لمناقشة تسمية وزير للدفاع، وهي الحقيبة التي يتولاها حالياً بالنيابة إلى حين تسمية وزير.

وتضمن خطاب المجلس فقرة تقول إنه في حالة عدم حضور الدبيبة "سيتخذ (المجلس) قرارا بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وهذه هي أول دعوة يوجّهها المجلس الرئاسي إلى الدبيبة من أجل تسمية وزير الدفاع، إذ تشاور سابقاً الطرفان لتسمية وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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