سياسة
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على الهواء مباشرة.. حوار بوتين الهاتفي مع الروس يتعرّض لهجمات إلكترونية
استهدفت هجمات إلكترونية "قوية" الحوار الهاتفي المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المواطنين الروس المنقول تليفزيونياً، وأكّدت شركة "روستليكوم" الكبرى للاتصالات في روسيا وقوع الهجمات، قائلة إنّ إجراءات اتُّخذت "لمنع هذه الأنشطة غير المشروعة".
على الهواء مباشرة.. حوار بوتين الهاتفي مع الروس يتعرّض لهجمات إلكترونية
استهداف حوار بوتين الهاتفي المباشر مع المواطنين الروس بـ"هجمات إلكترونية" / Reuters
1 يوليو 2021

استهدفت هجمات إلكترونية "قوية" الحوار الهاتفي المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المواطنين الروس المنقول تليفزيونياً، وفق ما أفادت به قناة "روسيا 24" التي أذاعت اللقاء.

والحوار السنوي مع بوتين الذي تنقله قنوات موالية للكرملين يشهد إجابة الرئيس الروسي عن أسئلة يطرحها مواطنون روس مباشرة من جميع أنحاء البلاد.

وواجه حوار هذا العام الذي جرى الأربعاء ودام 4 ساعات مشكلات في الاتصالات، بخاصة خلال تلقّي مكالمات من مناطق نائية.

وقال مذيع "روسيا 24" لبوتين إنّ "أنظمتنا الرقمية تواجه هجمات إلكترونية قوية الآن"، بعد أن واجه اتصال هاتفي من إقليم كوزباس في جنوب غرب سيبيريا مشكلات تقنية.

وأجاب بوتين: "أتمزح؟ حقاً؟!"، متابعاً: "يبدو أنّ في كوزباس قراصنة إلكترونيين".

وأكدت شركة "روستليكوم" الكبرى للاتصالات في روسيا لوكالات الأنباء وقوع هجمات إلكترونية، قائلة إنّ إجراءات اتُّخذت "لمنع هذه الأنشطة غير المشروعة".

وقال المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي"، إنّ مصدر الهجمات غير واضح.

وكان الأمن السيبراني أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال قمة بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران.

وفرضت إدارة بايدن في أبريل/نيسان عقوبات على موسكو بسبب هجوم "سولارويندس" الإلكتروني الذي استهدف منظمات فيدرالية وأكثر من 100 شركة أمريكية.

كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في انتخاباتها، قائلة إن التدخل نفذته إما أجهزة أمن روسية وإما قراصنة مرتبطون بالكرملين، وهو ما نفاه الكرملين مراراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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