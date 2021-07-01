وجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن بمدينة نيويورك لائحة اتهام ضد شركة عائلة دونالد جيه ترمب، وهي منظمة ترمب، وأحد كبار مسؤوليها التنفيذيين، في ما يتعلق بتحقيق ضريبي في المزايا الإضافية التي وُزّعت في الشركة.

ولم تتضح على الفور التهم المحددة الموجهة إلى الشركة ومديرها المالي ألين إنش فايسلبيرغ، ومن المتوقع أن يُكشف عن لائحة الاتهام بعد ظهر اليوم الخميس بعد مثول فايسلبيرغ ومحامي منظمة ترمب أمام المحكمة.

وأفادت “نيويورك تايمز” بأن المدعين العامّين في مكتب المدعي العامّ بمنهاتن يدرسون المكافآت والامتيازات الفاخرة التي حصل عليها فايسلبيرغ، بما في ذلك شقة في منهاتن، واستئجار سيارات مرسيدس ودروس خاصة لأحفاده.

ويُعَدّ قرار الاتهام تطوراً رئيسياً في التحقيق، الذي قاده المدّعي العامّ للمنطقة سايروس آر فانس جونيو، الذي أجرى تحقيقاً شاملاً حول ترمب وتعاملاته التجارية، جنباً إلى جنب المدعي العام لولاية نيويورك ليتسيا جيمس.

ونفى ترمب وفايسلبرغ ومنظمة ترمب ارتكاب أي مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.