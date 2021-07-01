تمكنت شركة تركية من تطوير جهاز محاكاة لطائرات "إيرباص"، لاستخدامه في تدريب المرشّحين في مدارس الطيران.

وقال مولود ألياز، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه آر سي" لأنظمة المحاكاة (ARC Simülatör)، إنهم نجحوا في تطوير جهاز محاكاة لطائرات "إيرباص آ-320"، يسهّل أنشطة التدريب في مدارس الطيران.

وأضاف ألياز أن الجهاز البالغ وزنه 5 أطنان بارتفاع 8.5 متر، يوفّر للطيارين المرشحين أجواء تدريب واقعية، نظراً إلى تقديمه محاكاة مطابقة للواقع لطائرات إيرباص.

ولفت إلى أنّ الطلاب يستهلّون الأنشطة التجريبية في مدارس الطيران، بالتدرب على استخدام أجهزة المحاكاة، لاختبار جميع السيناريوهات الإيجابية أو السلبية المحتملة التي يمكن أن تواجه الطيارين في أثناء قيادتهم الطائرات الحقيقية.

وأشار إلى أنّ هذا الجهاز "يُعَدّ الأول في تركيا من حيث الإنتاج (...) وتمكنت شركتنا بعد عمل دؤوب استمرّ عامين ونصفاً من إنتاج هذا الجهاز الذي يوفر أجواء واقعية لتدريب الطيارين المرشحين".

وأردف: "خلال مرحلة البحث والتطوير وعند بدء الإنتاج، تلقّينا دعماً قيّماً من إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية".

وأوضح ألياز أن أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام الهندسات بجامعتَي "نجم الدين أربكان" و"قره طاي"، قدّموا مساعدة مهمة خلال مرحلتَي البحث والتطوير والتصنيع.

واستطرد: "بدأنا البحث والتطوير والإنتاج، ونطمح إلى توفير أجهزة المحاكاة اللازمة لمدارس الطيران في تركيا وخارجها، والحدّ من استيرادها الذي يكلف ملايين الدولارات".

وذكر ألياز أنهم تلقوا 4 طلبات من شركات أجنبية لتوريد جهاز المحاكاة المذكور، لافتاً إلى أن شركته تعمل حاليّاً على إنتاج أجهزة محاكاة لصالح رئاسة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية.​​​​​​​