سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تطوّر جهازاً يحاكي طائرات "Airbus".. تَعرَّف مزاياه
تمكنت شركة تركية من تطوير جهاز محاكاة لطائرات "إيرباص"، لاستخدامه في تدريب المرشّحين في مدارس الطيران. وتلقت الشركة، خلال مرحلة البحث والتطوير وعند بدء الإنتاج، "دعماً قيّماً" من إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية.
تركيا تطوّر جهازاً يحاكي طائرات "Airbus".. تَعرَّف مزاياه
تطوير جهاز محاكاة لطائرات "Airbus" / AA
1 يوليو 2021

تمكنت شركة تركية من تطوير جهاز محاكاة لطائرات "إيرباص"، لاستخدامه في تدريب المرشّحين في مدارس الطيران.

وقال مولود ألياز، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه آر سي" لأنظمة المحاكاة (ARC Simülatör)، إنهم نجحوا في تطوير جهاز محاكاة لطائرات "إيرباص آ-320"، يسهّل أنشطة التدريب في مدارس الطيران.

وأضاف ألياز أن الجهاز البالغ وزنه 5 أطنان بارتفاع 8.5 متر، يوفّر للطيارين المرشحين أجواء تدريب واقعية، نظراً إلى تقديمه محاكاة مطابقة للواقع لطائرات إيرباص.

ولفت إلى أنّ الطلاب يستهلّون الأنشطة التجريبية في مدارس الطيران، بالتدرب على استخدام أجهزة المحاكاة، لاختبار جميع السيناريوهات الإيجابية أو السلبية المحتملة التي يمكن أن تواجه الطيارين في أثناء قيادتهم الطائرات الحقيقية.

وأشار إلى أنّ هذا الجهاز "يُعَدّ الأول في تركيا من حيث الإنتاج (...) وتمكنت شركتنا بعد عمل دؤوب استمرّ عامين ونصفاً من إنتاج هذا الجهاز الذي يوفر أجواء واقعية لتدريب الطيارين المرشحين".

وأردف: "خلال مرحلة البحث والتطوير وعند بدء الإنتاج، تلقّينا دعماً قيّماً من إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية".

وأوضح ألياز أن أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام الهندسات بجامعتَي "نجم الدين أربكان" و"قره طاي"، قدّموا مساعدة مهمة خلال مرحلتَي البحث والتطوير والتصنيع.

واستطرد: "بدأنا البحث والتطوير والإنتاج، ونطمح إلى توفير أجهزة المحاكاة اللازمة لمدارس الطيران في تركيا وخارجها، والحدّ من استيرادها الذي يكلف ملايين الدولارات".

وذكر ألياز أنهم تلقوا 4 طلبات من شركات أجنبية لتوريد جهاز المحاكاة المذكور، لافتاً إلى أن شركته تعمل حاليّاً على إنتاج أجهزة محاكاة لصالح رئاسة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us