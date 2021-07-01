ينتهي اليوم 1 يوليو/تموز 2021، عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بصورة رسمية، بما يعني إمكانية انتقال اللاعب المحترف إلى أي نادٍ آخر.

ويستطيع ميسي أن ينتقل إلى الولايات المتحدة أو يوقع عقداً مع نادي باريس سان جيرمان، الذي يحرص على اجتذاب اللاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ترجّح أن يكون ليونيل ميسي أقرب للتجديد مع برشلونة، من الرحيل إلى أي وجهة أخرى.

وتشير الأنباء إلى بقاء ميسي في برشلونة لمدة عامين إضافيين، خصوصاً أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً وافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الحرج لملعب كامب نو من أجل البقاء مع ناديه.

وتشير التوقعات إلى قضاء ميسي آخر سنوات مسيرته الكروية لاعباً في الولايات المتحدة الأمريكية، وسفيراً لبرشلونة هناك.

وبمجرد اعتزال ميسي كرة القدم، سيعود مرة أخرى إلى برشلونة ولكن في دور إداري.