سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ احترافه.. ميسي ليس لاعباً لبرشلونة
بدخول 1 يوليو/تموز 2021 ينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة رسمياً، مما يعني إمكانية انتقال اللاعب المحترف إلى أي نادٍ آخر. وترجّح وسائل الإعلام الإسبانية أن يكون ليونيل ميسي أقرب للتجديد مع برشلونة عن الرحيل إلى أي وجهة أخرى.
لأول مرة منذ احترافه.. ميسي ليس لاعباً لبرشلونة
Real Madrid - Barcelona / AA
1 يوليو 2021

ينتهي اليوم 1 يوليو/تموز 2021، عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بصورة رسمية، بما يعني إمكانية انتقال اللاعب المحترف إلى أي نادٍ آخر.

ويستطيع ميسي أن ينتقل إلى الولايات المتحدة أو يوقع عقداً مع نادي باريس سان جيرمان، الذي يحرص على اجتذاب اللاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ترجّح أن يكون ليونيل ميسي أقرب للتجديد مع برشلونة، من الرحيل إلى أي وجهة أخرى.

وتشير الأنباء إلى بقاء ميسي في برشلونة لمدة عامين إضافيين، خصوصاً أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً وافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الحرج لملعب كامب نو من أجل البقاء مع ناديه.

وتشير التوقعات إلى قضاء ميسي آخر سنوات مسيرته الكروية لاعباً في الولايات المتحدة الأمريكية، وسفيراً لبرشلونة هناك.

وبمجرد اعتزال ميسي كرة القدم، سيعود مرة أخرى إلى برشلونة ولكن في دور إداري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us