قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه رغم بدء الاتحاد الأوروبي تفعيل الشهادة الرقمية الخاصة بالتطعيم بلقاحات كورونا الخميس، فإنه لن يعتمد جرعات لقاح أسترازينيكا التي صُنعت في الهند.

ووفق الصحيفة فإن عديداً من المسافرين إلى الاتحاد ومنهم القادمون من البلدان الفقيرة، لا يستوفون المعايير الخاصة بشهادات التطعيم لأنهم تَلقَّوا جرعات من لقاح أسترازينيكا أنتجها معهد المصل في الهند، ولم يعتمدها قبل الاتحاد.

ويأتي الموقف الأوروبي مغايراً لموقف منظمة الصحة العالمية التي وافقت على استخدام اللقاحات المصنَّعة بمعهد المصل في الهند، وهو مورد رئيسي للقاحات في مبادرة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات في جميع العالم.

وحتى الآن يعتمد الاتحاد الأوروبي أربعة لقاحات فقط، هي لقاحات شركات "موديرنا" و"فايزر- بيونتك" و"جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا" المصنع في أوروبا.

من جانبه قال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي للشركة الهندية المصنّعة للقاحات أسترازينيكا، إنه يعمل على حلّ المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وقال على موقع تويتر: "أدرك أن كثيراً من الهنود الذين أخذوا كوفيشيلد (أسترازينيكا) يواجهون مشكلات في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، أؤكد للجميع، لقد بحثت الأمر على أعلى المستويات، وآمل حلّ هذه المسألة قريباً، سواء مع المنظمين أو على المستوى الدبلوماسي مع البلدان".

وتُعَدّ اللقاحات التي ينتجها معهد المصل في الهند من ناحية التركيبة الكيميائية هي نفسها التي تُنتَج في أوروبا.

من جانبه حذّر الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، من أن الأفارقة قد يواجهون مشكلات التمييز، خصوصاً أن غالبيتهم حصلوا على جرعات أسترازينيكا التي اشترتها مبادرة "كوفاكس" العالمية وأنتجها معهد المصل الهندي.