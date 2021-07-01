سياسة
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أردوغان: تجاوزنا 50 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا.. واللقاح أقوى سلاح فعال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجاوزت 50 مليون جرعة تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما أوضح أن لقاح  توركوفاك المحلي سيدخل الخدمة قريباً.
أردوغان: تجاوزنا 50 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا.. واللقاح أقوى سلاح فعال
يقول أردوغان إن تركيا ستواصل كفاحها ضد كورونا بشكل أقوى،خصوصاً مع اقتراب دخول لقاح  توركوفاك المحلي الخدمة / AFP
1 يوليو 2021

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، بأن بلاده تجاوزت 50 مليون جرعة تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح أردوغان في تغريدة، أن اللقاح هو أقوى سلاح فعال في الكفاح ضد الفيروس.

وأضاف: "مع لقاحنا المحلي توركوفاك الذي سنُدخِله الخدمة قريباً، سنواصل كفاحنا ضد كورونا بشكل أقوى".

وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن مستقبل البلاد في مواجهة الوباء سيكون أفضل بكثير بفضل جهود الكوادر الطبية والبنية التحتية المتينة لقطاع الصحة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية 3 لقاحات للاستخدام الطارئ، هي "سبوتنيك-ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك-فايزر" الألماني-الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدءاً بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنّين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي ستُلقَّح.

ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة، سجلت تركيا 49 ألفاً و732 وفاة، و5 ملايين و425 ألفاً و652 إصابة بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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