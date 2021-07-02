سياسة
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تقرير أممي: أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون وبطونهم خاوية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بعد مسح أجرته حديثاً في لبنان، أن "أكثر من 30% من الأطفال هناك ينامون ببطونٍ خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافٍ من وجبات الطعام".
تقرير أممي: أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون وبطونهم خاوية
تقرير لليونيسيف يقول إن أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون وبطونهم خاوية / AA
2 يوليو 2021

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن "أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون ببطونٍ خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافٍ من وجبات الطعام".

وحصلت المنظمة على هذه النسبة بعد مسح أجرته حديثاً في لبنان، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الخميس.

وقالت المنظمة الأممية في تقريرها، إن "7% من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشرائه".

وأضافت: "60% من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض".

ولمساعدة العائلات الأشد فقراً، أقر مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، مشروع البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة، في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن عديد السلع الأساسية، وسيعود المشروع إلى الحكومة لمباشرة تطبيقه رسمياً".

وأضافت اليونيسيف أن "40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد".

ودعت السلطات اللبنانية إلى التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية للأطفال.

وارتفعت نسبة الفقر في لبنان عام 2020 لتصل إلى 55% من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "إسكوا"، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النسبة سترتفع أكثر في 2021.

وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع استمرار تعثّر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، يتخللها انهيار مالي، وارتفاع للتضخم إلى مستويات تاريخية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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