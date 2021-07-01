سياسة
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الاتحاد الإفريقي: الدول الأوروبية و"كوفاكس" أخلّت بوعود توفير لقاحات كورونا
أعلن الاتحاد الإفريقي، أن الدول الأوروبية وآلية "كوفاكس"، أخلّت بوعود توفير اللقاحات للدول الفقيرة.
الاتحاد الإفريقي: الدول الأوروبية و"كوفاكس" أخلّت بوعود توفير لقاحات كورونا
وفق تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، تشهد إفريقيا أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بغيرها من القارات. / AP
1 يوليو 2021

قال الاتحاد الإفريقي، الخميس، إن الدول الأوروبية وآلية "كوفاكس" الأممية، لم تنفذ تعهداتها بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة السمراء والدول الفقيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الكينية نيروبي، سترايف ماسييوا، مبعوث الاتحاد الإفريقي لتنسيق جهود توفير لقاحات كورونا، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال ماسييوا: "المصانع الأوروبية لم تترك جرعة واحدة من لقاحات كورونا لإفريقيا، وآلية كوفاكس عملت على حجب معلومات مهمة، بينها عدم وفاء المانحين الرئيسيين للقاحات بتعهدات تمويلها".

وأوضح أن "كوفاكس تعهدت بتقديم 700 مليون جرعة من اللقاحات إلى إفريقيا بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن القارة لم تتلق حتى الآن سوى 65 مليون جرعة، بينها أقل من 50 مليوناً عبر آلية كوفاكس".

و"كوفاكس"، مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق لها.‎‎

ووفق تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، تشهد إفريقيا أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بغيرها من القارات، إذ تسلمت دولها كميات شحيحة من اللقاحات، كما أن بعضها تواجه معضلة في إقناع شعوبها بأهمية التلقيح.

في وقت ترى فيه منظمة الصحة العالمية، أن الحل الوحيد لمواجهة تفشي الوباء هو توزيع التطعيمات بشكل عادل على جميع دول العالم، لمنع انتقال الفيروس وتحورّه عبر السفر والاحتكاك من بلد إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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