سياسة
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"أولمبياد طوكيو" يقرر السماح باصطحاب الرياضيات أطفالهن الرضع إلى اليابان
بعد انتقادات وُجّهت إليهم، منظّمو أولمبياد طوكيو يقررون السماح للرياضيات المرضعات باصطحاب أطفالهن معهن إلى الألعاب "عند الضرورة". إلا أن رياضيات اعتبرن القرار غير كافٍ وصياغته ملتبسة.
"أولمبياد طوكيو" يقرر السماح باصطحاب الرياضيات أطفالهن الرضع إلى اليابان
منظّمو أولمبياد طوكيو يقررون السماح للرياضيات باصطحاب أطفالهن الرضّع معهن إلى الألعاب "عند الضرورة" / AFP
1 يوليو 2021

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنهم سيسمحون للرياضيات المرضعات باصطحاب أطفالهن معهن إلى الألعاب "عند الضرورة". وذلك بعد انتقادات لقواعدهم الصارمة التي تمنع عائلات الرياضيين من حضور الدورة.

ولن يُسمح لعائلات الرياضيين المشاركين في الأولمبياد المقررة في الفترة بين 23 يوليو/تموز الجاري و8 أغسطس/آب المقبل، بحضور الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا، بموجب القواعد الصحية التي أدّت إلى خفض عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول اليابان.

لكن المنظمين منحوا استثناءً للرياضيات اللواتي يرضعن "بعد التفكير بدقة في هذا الوضع الفريد".

وعلى الرغم من ذلك، فلن يُسمح لهؤلاء الأطفال بالبقاء في القرية الأولمبية، وسيتعين إيواؤهم في أماكن خاصة مثل الفنادق.

وجاء في بيان للمنظمين، أن "قدرة رياضيات كثيرات لديهن أطفال رضّع، على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات أمر ملهم"، مؤكدين أنهم كانوا "عازمين على عمل كل ما هو ممكن لتمكينهن من المشاركة في الألعاب".

إلا أن الأمريكية أليكس مورغان نجمة كرة القدم والتي لديها ابنة تبلغ عاماً واحداً من العمر، اعتبرت أن هذا القرار غير كافٍ.

وغرّدت حاملة لقب كأس العالم مرتين والمتوّجة بذهبية أولمبياد لندن 2012: "لست متأكدة من وضوح ما يعنونه بـ"عند الضرورة". هل تحدد ذلك الوالدة أم اللجنة الأولمبية الدولية؟ نحن أمهات وبطلات أولمبياد، ونقول لكم إنه ضروري"، مضيفة: أنها لم تُبلّغ حتى الآن إن كان بإمكانها اصطحاب ابنتها معها إلى اليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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