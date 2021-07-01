سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف يقف "الشاباك" الإسرائيلي وراء انتشار الجريمة في مدن الـ48؟
ما علاقة جهاز الأمن الإسرائيلي بانتشار جرائم العنف بحق الفلسطينيين في مدن الداخل؟
كيف يقف "الشاباك" الإسرائيلي وراء انتشار الجريمة في مدن الـ48؟
تقرير إسرائيلي: "هؤلاء المجرمون يتمتعون بحصانة ولا يمكن المساس بهم بسبب تنسيقهم مع جهاز الأمن الإسرائيلي". / AA
1 يوليو 2021

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "جرائم العنف" المنتشرة في الداخل الفلسطيني يقف وراءها "مخبرون ومتعاونون مع الشاباك"، وهو جهاز الأمن الإسرائيلي، وفق "القناة 13" الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن ضابط كبير رفض الإفصاح عن هويته، أنه "ألقى باللوم على جهاز الأمن الإسرائيلي في عجز الشرطة عن التعامل مع جرائم العنف المتصاعدة"، ويقصد جرائم العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون في مدن الداخل.

وأوضح الضابط أن "هؤلاء المجرمين يتمتعون بحصانة ولا يمكن المساس بهم بسبب تنسيقهم مع جهاز الأمن الإسرائيلي".

من جانبه، نفى "الشاباك" التصريحات الواردة في التقرير، وقال إنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ودفعت الظاهرة الفلسطينيين إلى التظاهر والإضراب في وقت سابق احتجاجاً على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع المجرمين الذين لم يعُد يوقفهم قانون، فمنذ بداية عام 2021 قُتل 16 فلسطينياً على يد شبكات إجرامية، فيما وصل عدد القتلى العام الماضي إلى 113.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us