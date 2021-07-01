عبّر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عن عدم ثقته في جدوى قرار نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها اتفاقية بين الولايات المتحدة وصربيا لنقل سفارة الأخيرة من تل أبيب إلى القدس.

وأكّد فوسيتش أن "صربيا وحدها التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية".

وتابع: "إسرائيل اعترفت بكوسوفو ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضاً نحن نحترم أنفسنا"، حسب ما أفاد موقع "balkaninsight".

ووقعت صربيا في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وورد في البند الـ16 منه أن بلغراد العاصمة الصربية توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة ومكتب حكومي في القدس في 20 سبتمبر/أيلول 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 يوليو/تموز 2021" .

واعترفت إسرائيل في مارس/آذار 2021 بجمهورية كوسوفو، وفتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس، بموجب الاتفاق ذاته الموقع في واشنطن.