سياسة
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البرلمان الألباني يصادق على ميزانية شراء مسيرّات تركية
صادق البرلمان الألباني على مشروع قرار، لتخصيص ميزانية لشراء مسيرّات تركية. لتنضم إلى قائمة الدول المستوردة للتكنولوجيا التركية المتطورة في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة.
البرلمان الألباني يصادق على ميزانية شراء مسيرّات تركية
رئيس وزراء ألبانيا زار أنقرة وبحث مع شركات تركية دور الطائرات المُسيرة الذكية في حماية أراضي بلاده / AFP
1 يوليو 2021

صادق البرلمان الألباني، الخميس، على مشروع قرار تقدمت به الحكومة من أجل، إجراء تعديل على ميزانية مخصصة لشراء طائرات مُسيرة من تركيا.

وحظي القرار الذي ينص على تخصيص ميزانية إضافية بقيمة أكثر من 8 ملايين يورو، بتأييد 82 نائباً في البرلمان، مقابل رفض 9 نواب، وامتناع 4 عن التصويت.

وكانت الحكومة الألبانية وافقت على قرار تعديل الميزانية، وجرى نشر القرار بالجريدة الرسمية في 22 يونيو/حزيران الماضي.

ومطلع يونيو، زار رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، تركيا، وقال إنه بحث مع شركات تركية دور الطائرات المُسيرة الذكية في حماية أراضي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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