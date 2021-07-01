سياسة
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ألطون: يوتيوب يتجاهل خطاب الكراهية ضد الإسلام ويوفر مساحة لدعاية الإرهاب
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعليقاً على مقطع فيديو له حظره موقع يوتيوب بدعوى أنه يحض على الكراهية، بالقول: "أرجوكم استمعوا إلى الخطاب بأنفسكم واحكموا.. ما يمارسه يوتيوب ليس إلا سياسة معايير مزدوجة ونفاقاً".
ألطون: يوتيوب يتجاهل خطاب الكراهية ضد الإسلام ويوفر مساحة لدعاية الإرهاب
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون يعلّق على مقطع فيديو له حظره موقع يوتيوب / AA
1 يوليو 2021

ندد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الخميس، بسياسات موقع يوتيوب بالتعامل مع المحتوى التركي وخصوصاً الرسمي منه، وذلك على خلفية حجب الموقع لكلمة شارك فيها ألطون مناسبة معرض "الدبلوماسيين الشهداء".

وعلّق ألطون على حظر موقع يوتيوب مقطع فيديو له بدعوى أنه يحض على الكراهية، بالقول: "أرجوكم استمعوا إلى الخطاب بأنفسكم واحكموا.. ما يمارسه يوتيوب ليس إلا سياسة معايير مزدوجة ونفاقاً".

جاء ذلك في رد ألطون على خطوة يوتيوب، في بيان نشره على حسابه على تويتر، وأكّد فيه أن "الخطاب الذي ألقيته في معرض الشهيد الدبلوماسي قد خضع للرقابة من قبل يوتيوب.. من فضلكم استمعوا إليه واحكموا بأنفسكم".

وأكّد ألطون في بيانه، عزمه وصف الإرهاب بما يستحقه من وصف، بغض النظر عن اللغة والدين والعرق التي يُمارس من خلالهم.

وشدد ألطون على أن "يوتيوب الذي يتجاهل خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ويوفر مساحة للدعاية السوداء للتنظيمات الإرهابية، يعتبر ما نقوله عن الإرهابيين القتلة الذين قتلوا دبلوماسيينا الأتراك جريمة كراهية".

وأشار المسؤول التركي إلى "الحاجة المُلحة إلى منصات محلية ووطنية في مجال الإعلام"، خاتماً حديثه بـ"تحيا الحقيقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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