سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 يوليو/تموز 2021
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خلاصات من TRT عربي: 2 يوليو/تموز 2021
أردوغان: كفاحنا للعنف ضد المرأة لم يبدأ باتفاقية إسطنبول ولن ينتهي بنهايتها / Reuters
2 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: كفاحنا للعنف ضد المرأة لم يبدأ باتفاقية إسطنبول ولن ينتهي بنهايتها، وتقرير يكشف أسباب تقييد إيران عمل المفتشين الدوليين بمنشآتها النووية.

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أردوغان: كفاحنا للعنف ضد المرأة لم يبدأ باتفاقية إسطنبول ولن ينتهي بنهايتها

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، أن كفاح بلاده لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع "اتفاقية إسطنبول" ولن ينتهي بالخروج منها. [TRT عربي]

وأفاد أردوغان بأن مفهوم تصنيف تفوق الناس فقط بسبب جنسهم "لا مكان له في حضارتنا وثقافتنا"، وأضاف: "منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى سدة الحكم، كانت مكافحة العنف ضد المرأة من بين قضايانا ذات الأولوية". [TRT عربي]

تقرير يكشف أسباب تقييد إيران عمل المفتشين الدوليين بمنشآتها النووية

نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرّعة بأسباب تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز في أبريل/نيسان الماضي. [TRT عربي]

وذكر دبلوماسيون أن الخلاف الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه إلى الحل، لكنه أثار التوتر مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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