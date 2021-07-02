شنت طائرات الاحتلال الإسرائيليي فجر الجمعة، غارة على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بقطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن المقاتلات قصفت بعدة صواريخ موقعاً يتبع للقسام، يُطلَق عليه اسم "بدر"، جنوبي مدينة غزة (شمال القطاع).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر إن طائراته قصفت موقعاً "لتصنيع الأسلحة"، يتبع حركة حماس.

وأضاف أنّ الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

ولم تصدر حركة حماس تعقيباَ فورياً على الهجوم الإسرائيلي، كما لم يعلن عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس الخميس، أن فلسطينيين أطلقوا "بالونات حارقة" من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وبدأ في 22 مايو/أيار الماضي، وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً.

وطالبت الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملاً عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار.

لكن إسرائيل ربطت بين السماح بإعادة الإعمار، وإعادة 4 أسرى تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو ما رفضته الأخيرة، إذ تطالب بإبرام صفقة تبادل للمعتقلين.