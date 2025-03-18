الحرب على غزة
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"تنسيق مسبق".. حماس تتهم واشنطن بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية الأخيرة داخل غزة
اتهمت حركة حماس اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، بعد تأكيدها التنسيق مع إسرائيل حول الهجمات الأخيرة مسبقاً.
"تنسيق مسبق".. حماس تتهم واشنطن بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية الأخيرة داخل غزة
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة / AFP
18 مارس 2025

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يشكل تغطية لجرائم حربه ضد شعبنا".

وأشار إلى أن "قرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو استئناف الحرب والانقلاب على الاتفاق، هدفه تصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة".

وشدد على أن حماس "التزمت كامل بنود الاتفاق وسعت لتثبيته والانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن الاحتلال رفض وواصل ارتكاب المجازر".

ودعا القانوع المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم في غزة"، مؤكداً أن "هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وفجر اليوم الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف وقت السحور، مناطق سكنية ومباني مدنية ومراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، مما أدى إلى خسائر بشرية فادحة.

وفي تصريحات أدلت بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن واشنطن كانت على علم مسبق بهذه الهجمات، مشيرة إلى أن إسرائيل تشاورت مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأنها.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 326 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 440 مصاباً بينهم حالات "خطيرة جداً" إلى مستشفيات القطاع، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وجارٍ العمل على انتشالهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أ كتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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