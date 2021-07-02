غادرت كل القوات الأمريكية والأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، حسبما أفاد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باغرام"، ولم يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال كابل.

ولم يوضح متى ستسلَّم القاعدة رسمياً للقوات الأفغانية.

وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخُّل استمر عشرين عاماً في البلاد، الذي يفترض أن يُنجز في 1 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وشنّت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عزّزَت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.

وستشكّل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان أمن العاصمة كابل المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكّلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزاً للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تُشَنّ عبر ضربات جوية خصوصاً.

وعلى مرّ السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.