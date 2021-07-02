قالت مجلة "فورتشن" الأمريكية إن الجهود العالمية لحملات التطعيم لم تسفر حتى الآن إلا عن تطعيم 23.4% من سكان العالم، ورغم انخفاض تلك النسبة فقد أحدثت تقدماً على ما كانت عليه قبل أسبوعين إذ لم تتجاوز 20.09%.

وحسب الموقع أُعطِيَ ما لا يقل عن 3.04 مليار جرعة لقاح من اللقاحات المضادة لكورونا، بحلول يوم 29 يونيو/حزيران.

وتسود دول العالم حالة من القلق والترقب إثر تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا"، والتي تنتشر سريعاً في 96 دولة على الأقلّ، ولها تأثير مدمر، وفق الموقع.

وجاء في مقدمة الدول التي أحرزت تقدماً في تطعيم مواطنيها: آيسلاندا بنسبة 75.9%، وكندا 68%، وبريطانيا 65.7%، ومن ثم تشيلي 65.5%، تليها الأوروغواي 64.7%، وإسرائيل 64.5%.

فيما تجاوزت الولايات المتحدة حاجز النصف بنسبة 53.8%، وكذلك ألمانيا 54.1%، وإيطاليا 55.9%.

وعلى النقيض أظهرت بيانات الموقع وجود 14 دولة، أغلبها يقع في إفريقيا لا تصل نسبة التطعيم فيها إلى 1%، وأظهرت البيانات أن مصر بين الدول الأقل في عملية التلقيح، بنسبة 3.4%، وكذلك إيران بنسبة 4.8%، وليبيا بنسبة 5.4%، والعراق بنسبة لم تتجاوز 1.4%، والسودان بنسبة 1.3%، وسوريا بنسبة 0.6%.