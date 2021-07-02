سجلت الصادرات التركية رقماً قياسياً في النصف الأول من العام الحالي، بواقع 105 مليارات دولار.

وقال وزير التجارة محمد موش في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة الجمعة، إن الصادرات زادت 40% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار.

وأوضح أن الصادرات في يونيو/حزيران المنصرم، ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بعدما سجلت زيادة بنسبة 47%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأكد أن أرقام الصادرات سواء على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، تُعَدّ الأعلى في تاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن حجم التجارة الخارجية بلغ 231.1 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى، مسجلاً أعلى قيمة على المستوى نصف السنوي.