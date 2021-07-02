سياسة
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"الصليب الأحمر" تكشف احتجاز تنظيم YPG الإرهابي أطفالاً في سجون البالغين
كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن تنظيم YPG الإرهابي يحتجز في سجونه شمال غربي سوريا أطفالاً مع بالغين، وتقول اللجنة إن الأطفال المحتجزين نُقلوا إلى السجون من مخيم الهول لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرةً إلى أن بعضهم لم يتجاوز 12 عاماً.
"الصليب الأحمر" تكشف احتجاز تنظيم YPG الإرهابي أطفالاً في سجون البالغين
حسب اللجنة فإن مئات الأطفال محتجزون في سجون للبالغين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم YPG الإرهابي / AA
2 يوليو 2021

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن تنظيم YPG الإرهابي يحتجز داخل سجونه في شمال غربي سوريا أطفالاً بجانب سجناء بالغين.

وقالت اللجنة الدولية الأربعاء، إن مئات الأطفال محتجَزون في سجون للبالغين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم YPG الإرهابي.

وأوضحت اللجنة أن الأطفال المحتجَزين نُقلوا إلى السجون من مخيَّم الهول لارتباطهم بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، مشيرةً إلى أن بعضهم لم تتجاوز 12 سنه عاماً.

ولم تذكر المنظمة الدولية عدد الأطفال ولا أسماء السجون المحتجزين بها، مبينةً أن مخيم الهول يحتضن نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة.

وناشدت اللجنة الدولية الدول من أجل استعادة رعاياها من مخيم الهول والتزام لمّ شمل العائلات، وفق القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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