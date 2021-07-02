سياسة
2 دقيقة قراءة
تحقيق للشرطة.. كم كلّف "جاكوزي" منزل نتنياهو الحكومةَ الإسرائيلية؟
فتحت  الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً حول تركيب “جاكوزي” في منزل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على حساب الحكومة، بتكلفة 15 ألف دولار. واستمعت الشرطة إلى شهادات من مراقبي حسابات مكتب نتنياهو، تمهيداً لاتخاذ قرار بفتح التحقيق بتهم الاحتيال.
تحقيق للشرطة.. كم كلّف "جاكوزي" منزل نتنياهو الحكومةَ الإسرائيلية؟
فتح تحقيق حول تركيب “جاكوزي” في منزل نتنياهو على نفقة الحكومة الإسرائيلية / AP
2 يوليو 2021

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الشرطة فتحت تحقيقاً حول تركيب “جاكوزي” في منزل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على حساب الحكومة، بتكلفة 15 ألف دولار (نحو 50 ألف شيكل).

وجاء ذلك تحت عنوان "تجديد الأجهزة الأمنية في منزل نتنياهو في قيساريا".

وأضافت الصحيفة بأن عائلة نتنياهو غير مشتبه بها في ارتكاب مخالفات حتى اللحظة، رغم أن النتائج الأولية قد توصّل إلى سوء استخدام للأموال العامة.

واستمعت الشرطة إلى شهادات من مراقبي حسابات مكتب نتنياهو، تمهيداً لاتخاذ قرار بفتح التحقيق بتهم الاحتيال.

ونفت عائلة نتنياهو الاتهام، وقالت إنه لم يُركَّب جاكوزي في المنزل منذ شرائه قبل 20 عاماً.

وقالت صحف عبرية إن نتنياهو يعتزم تقديم شكوى قانونية للمطالبة بتعويضات بسبب نشر قناتَي 12 و13 معلومات قال إنها مفبركة وتستهدف عائلته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us