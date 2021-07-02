قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الشرطة فتحت تحقيقاً حول تركيب “جاكوزي” في منزل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على حساب الحكومة، بتكلفة 15 ألف دولار (نحو 50 ألف شيكل).

وجاء ذلك تحت عنوان "تجديد الأجهزة الأمنية في منزل نتنياهو في قيساريا".

وأضافت الصحيفة بأن عائلة نتنياهو غير مشتبه بها في ارتكاب مخالفات حتى اللحظة، رغم أن النتائج الأولية قد توصّل إلى سوء استخدام للأموال العامة.

واستمعت الشرطة إلى شهادات من مراقبي حسابات مكتب نتنياهو، تمهيداً لاتخاذ قرار بفتح التحقيق بتهم الاحتيال.

ونفت عائلة نتنياهو الاتهام، وقالت إنه لم يُركَّب جاكوزي في المنزل منذ شرائه قبل 20 عاماً.

وقالت صحف عبرية إن نتنياهو يعتزم تقديم شكوى قانونية للمطالبة بتعويضات بسبب نشر قناتَي 12 و13 معلومات قال إنها مفبركة وتستهدف عائلته.