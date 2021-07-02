سياسة
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أردوغان: الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشدد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023. ورداً على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر، يؤكد أردوغان أن ملكية مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا تعود لوزارة الدفاع.
أردوغان: الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2023
Cumhurbaskani Erdogan, Arifiye'de tank palet fabrikasini ziyaret etti / AA
2 يوليو 2021

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وأكد أن ملكية المصنع تعود لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، رداً على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49%.

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وأكمل: "الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات".

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنواصل وجودنا".

وأكد أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة، وستقوم بأعمال التنقيب في كل بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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