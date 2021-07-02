شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وأكد أن ملكية المصنع تعود لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، رداً على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49%.

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وأكمل: "الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات".

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنواصل وجودنا".

وأكد أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة، وستقوم بأعمال التنقيب في كل بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.