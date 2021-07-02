سياسة
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أردوغان: صادراتنا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية
حققت الصادرات التركية أرقاماً قياسية جديدة، في شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك بالتزامن مع رفع القيود التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
أردوغان: صادراتنا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية
الصادرات التركية في يونيو/حزيران المنصرم ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بزيادة 47%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 / AA
2 يوليو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصادرات التركية سجلت رقماً قياسياً في النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الاستشاري الموسع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان إن أرقام صادرات يونيو/حزيران الماضي التي جرى الإعلان عنها اليوم كشفت مرة أخرى الطاقة الإنتاجية لتركيا وديناميكية القطاع الخاص.

وأضاف: "وصلنا إلى أعلى أرقام الصادرات في تاريخ الجمهورية سواء على أساس شهري أو ربع أو نصف سنوي.

سنحطم الرقم القياسي بحلول نهاية العام بهذا المعدل".

وأكد أن سياسة حكومات "العدالة والتنمية" تتمثل بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات.

واستطرد: "نحن نخوض السياسة ليس لشغل منصب مثل الآخرين، بل لخدمة الوطن".

وأردف: "بينما تتضاعف خدماتنا عدة مرات في كل ولاية من ولاياتنا، فإننا نعزز مكانتنا كدولة قوية على النطاق العالمي".

وأكد أن نجاح تركيا في إدارة أزمة وباء كورونا كافية لإظهار المسافة التي قطعتها منذ تولي حكومات "العدالة والتنمية" السلطة في البلاد عام 2002.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير التجارة محمد موش، إن نسبة الصادرات التركية زادت 40% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار.

وأوضح موش في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الصادرات في يونيو/حزيران المنصرم، ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بزيادة 47٪، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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