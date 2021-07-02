سياسة
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منظمة حقوقية أوروبية: 91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية
قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، في تقرير صدر الجمعة، إن 91% من أطفال غزة "يعانون صدمات نفسية" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأشار التقرير إلى أن نحو 72 ألف طفل نزحوا من منازلهم هرباً من القصف.
منظمة حقوقية أوروبية: 91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية
قتل 66 طفلاً تحت القصف الإسرائيلي على غزة وأصيب 470 على الأقل من بينهم إصابات ستخلف إعاقات دائمة أو طويلة الأمد / AFP
2 يوليو 2021

قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الجمعة، إن 91% من أطفال غزة "يعانون صدمات نفسية" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقال المرصد في تقرير صدر بعنوان "كبرتُ حرباً أخرى"، إن "9 من بين كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون إحدى أشكال الصدمات المتصلة بالنزاع بعد نحو شهر على انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع".

وأوضح المرصد أنه خلال عملية "حارس الأسوار" التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة خلال المدة (10 – 21) مايو/أيار الماضي، نفذت القوات الإسرائيلية هجمات غير متناسبة ضد أحياء سكنية مكتظة بأغلبية تصل إلى 75% من الأطفال والنساء.

ولفت إلى أن "66 طفلاً قتلوا تحت القصف الإسرائيلي على غزة، و470 طفلاً على الأقل أصيبوا من بينهم إصابات ستُخلّف إعاقات دائمة أو طويلة الأمد".

وقال المرصد إن "241 طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما معاً، و5400 طفل فقدوا منازلهم (هدمت بالكامل أو تضررت بشكل كبير) و 42 ألف طفل تضررت منازلهم بشكل جزئي".

وأضاف أن "نحو 72 ألف طفل نزحوا إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو منازل أقاربهم خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بينما يبقى أكثر من 4 آلاف طفل نازحين حتى الثاني من الشهر الجاري".

وشنت إسرائيل عدواناً على غزة، استمر 11 يوماً، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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