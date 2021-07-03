سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 3 يوليو/تموز 2021
أردوغان قال إن تركيا تعزز مكانتها باعتبارها دولة قوية على النطاق العالمي / AA
3 يوليو 2021

أهم الأحداث:

الصادرات التركية تصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الجمهورية، والولايات المتحدة تطلب من ثلاث دول استضافة نحو 9 آلاف أفغاني.

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أردوغان: صادراتنا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصادرات التركية سجلت رقماً قياسياً في النصف الأول من العام الجاري. مضيفاً: "وصلنا إلى أعلى أرقام الصادرات في تاريخ الجمهورية سواء على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي. [TRT عربي]

وأكد أردوغان أن نجاح تركيا في إدارة أزمة وباء كورونا كافية لإظهار المسافة التي قطعتها منذ تولي حكومات حزب "العدالة والتنمية" السلطة في البلاد عام 2002. [TRT عربي]

خوفاً من انتقام طالبان.. واشنطن تطلب من ثلاث دول استضافة نحو 9 آلاف أفغاني

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان استضافة نحو 9 آلاف أفغاني كانوا ساعدوا الولايات المتحدة مؤقتاً. [TRT عربي]

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت في وقت سابق عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر آلاف من الأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأمريكي في دول أخرى من أجل حمايتهم من انتقام محتمل من "طالبان" بعد انسحاب القوات الأمريكية، إلا أن السلطات لم تضمن حصول هؤلاء الأشخاص في وقت لاحق على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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