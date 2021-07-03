كشف تقرير للجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأمريكي عن وقوع 135 ألف اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش جنسي في الأعوام الـ11 الأخيرة.

وتشكلت هذه اللجنة من أجل التحقيق في أحداث التحرش الجنسي بالجيش الأمريكي عقب تولي "لويد أوستن" وزارة الدفاع.

وأشار التقرير إلى أن القادة في الجيش فشلوا في إيجاد حل لهذه المشكلة، فيما تضمّن التقرير انتقادات لاذعة للقادة في الجيش، وقدّم حصيلة للاعتداءات الجنسية وحالات التحرش ضمنه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" نشرت منذ عامين دراسة رصدت فيها زيادة حدة الاعتداءات والتحرش الجنسي في صفوف الجيش الأمريكي في الفترة الأخيرة.

وأظهر التقرير أنّ نسبة التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي ازدادت لتصل إلى نسبة 38%، خلال عام 2018.

وكان يتراوح "الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه"، وفقاً للتقرير، ما بين اللمس والتحرش إلى حد الاغتصاب. وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن وزير الدفاع بالوكالة حينها باتريك شاناهان بعث برسالة إلى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وطالبهم بضرورة اتخاذ خطوات إضافية للحد -أو القضاء- على تلك المشكلة الرئيسية لسنوات.