سياسة
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ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22 والسلطات تخلي مبنى آخر
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تعثر على أربعة جثث بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا يوم الجمعة، ليصل عدد القتلى إلى 22، في حين أمرت السلطات بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته. ولا يزال 126 من سكان المبنى في عداد المفقودين.
ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22 والسلطات تخلي مبنى آخر
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تعثر على أربعة جثث وعدد القتلي يرتفع إلى 22 / Reuters
3 يوليو 2021

عثرت فرق البحث والإنقاذ على أربعة جثث بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة ليصل عدد القتلى إلى 22، في حين أمرت السلطات بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته.

وقال أرثر سوريه المسؤول في مدينة نورث ميامي بيتش إنه جرى إخطار جميع سكان المبنى الثاني كريستفيو تاورز بمغادرته على الفور بعدما وجد مهندسون مشكلات خرسانية وكهربية خطيرة به.

وبعد العثور على الجثث الأربعة الجمعة لا يزال 126 من سكان المبنى المنهار تشامبلين تاورز في عداد المفقودين ويخشى أنهم قد لقوا حتفهم بين الأنقاض.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش. ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاماً في ما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية بتاريخ الولايات المتحدة.

لكن تقريرا هندسيا أُعد في 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى رصد عيوباً هيكلية، هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.

وحذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل/نيسان 2021 من أن الأضرار التي كشف عنها التقرير في الخرسانة "ساءت بدرجة كبيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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