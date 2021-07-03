قدّم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضاً للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة الإسباني بصورة رسمية في 30 يونيو/حزيران الماضي.

ويوجّه ليونيل ميسي كامل تركيزه في الوقت الحالي نحو منافسات كوبا-أمريكا، ولكن والده الذي يعمل وكيلاً له يدير أعمال مستقبل نجله.

ويطمح نادي باريس سان جيرمان لضم العديد من النجوم في الوقت الراهن، فبعد تعاقده بصورة مجانية مع الهولندي فينالدوم، يوجه الآن أنظاره ناحية أكثر من لاعب، كأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ودوناروما حارس ميلان الإيطالي، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني السابق، وليونيل ميسي أخيراً.

وتتجاوز قيمة العرض المالي المقدم من نادي باريس سان جيرمان لليونيل ميسي قيمة العرض المبدئي الذي عرضه عليه برشلونة، وعلى الرغم من ذلك يولي الأرجنتيني أهمية للمشروع الرياضي عن الجانب المادي.

وعلى الرغم من العرض المُقدّم، فإنّ نادي برشلونة يواصل بحث مدى إمكانية إدراج ليونيل ميسي ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وأكد رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة أن المفاوضات لتمديد عقد قائده ونجمه ليونيل ميسي "تتقدم كما هو متوقع".

وقال لابورتا الذي لا يخفي أنه كان يود إنهاء هذه القضية قبل نهاية عقد "البرغوث": "نريده أن يبقى، ليو يريد البقاء ونبحث عن أفضل صيغة".

وأضاف: "نود أن نتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن لكننا نعلم أنه سيستغرق وقتاً".

ويشارك قائد برشلونة حالياً مع منتخب بلاده الأرجنتين في كوبا-أمريكا حيث سيلاقي الإكوادور مساء اليوم السبت في الدور ربع النهائي.