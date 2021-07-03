سياسة
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أكبر يخت سكني بالعالم سيُطلَق في 2024.. كم تصل أسعار شققه؟
جرى تصميم Somnio أو "الحلم" باللاتينية، وهو أكبر يخت سكني بالعالم من قبل شركتَي "ونش ديزاين" و"تيلبيرج ديزاين" في السويد، وسيجري إطلاقه في 2024. وسيُبنى بتكلفة تصل إلى نحو 600 مليون دولار.
أكبر يخت سكني بالعالم سيُطلَق في 2024.. كم تصل أسعار شققه؟
Somnio
3 يوليو 2021

إذا كنت من محبي اليخوت ربما عليك نسيان اليخوت باهظة الثمن والتفكير في سفينة Somnio، "سفينة اليخوت"، أكبر يخت سكني في العالم.

جرى تصميم Somnio أو "الحلم" باللاتينية من قبل شركتَي "ونش ديزاين" و"تيلبيرج ديزاين" في السويد، ليكون أكبر يخت في العالم من حيث الطول والحجم، وسيجري إطلاقه في 2024.

من المقرر أن يُبنى بواسطة شركة تصميم السفن النرويجية "فارد" بتكلفة تصل إلى نحو 600 مليون دولار.

سيجري تجهيز السفينة العملاقة بـ39 شقة موزعة على ستة طوابق، بالإضافة إلى مطاعم وبارات ونادي شاطئي على متن السفينة.

إلا أن عملية الشراء تجري "عن طريق الدعوة أو الإحالة فقط"، وتبدأ أسعار الشقق من أكثر من 11 مليون دولار.

وفق ما صرحت به شركة "ونش ديزاين" ستشمل كل شقة من الـ39 "ميزات مخصصة" بناءً على تفضيلات المشتري، ولكن يرجح توفير صالة ألعاب رياضية ومكتبة بالإضافة إلى أماكن تناول الطعام داخلية وخارجية.

ويتوقع مصممو Somnio أنها ستقدم نفس الخدمة مستوى الخدمة الذي يقدمه فندق "سبع نجوم" لزبائنه إلى جانب الفوائد الهائلة من امتلاك يخت فاخر.

أُخذ المخاوف الصحية بعين الاعتبار، بخاصة وسط تفشِّي فيروس كورونا، وشدد الفريق على أن "الرعاية الطبية ذات المستوى العالمي" ستكون متاحة على متن اليخت.

يقول الكابتن إريك بريدة، الشريك المؤسس Somnio: "سيشترك المالكون بأسلوب حياة فريد في البحر مع طاقم مختار بعناية وخط سير عالمي لا ينتهي من الوجهات والتجارب المختارة بالعناية التي تناسب يختاً من هذا النوع".

ولأن Somnio ستكون مكاناً للإقامة في نهاية الأمر يقول المصممون إن الاستدامة البيئية يجب أن تكون محوراً رئيسياً، كذلك فإن اليخت سيساعد جميع العلماء وخبراء البحار على إجراء بحوثهم في بيئات المحيطات.

يأتي الكشف عن Somnio بعد رفع النقاب عن خطط لتطوير عقارات فاخرة عائمة على جزيرة من صنع الإنسان بالقرب من جزر الباهاما، إذ تبدأ أسعار العقارات من 19800 دولار وترتفع إلى أكثر من مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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