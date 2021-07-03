سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 8 مدنيين بقصف للنظام السوري على "منطقة خفض التصعيد" بإدلب
قُتل 8 مدنيين وأصيب 9 آخرون السبت، في قصف لقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران على "منطقة خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمالي البلاد. وقال الدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) إنّ النظام استهدف قرى أبلين ومشون وبليون جنوب إدلب بأسلحة مختلفة.
مقتل 8 مدنيين بقصف للنظام السوري على "منطقة خفض التصعيد" بإدلب
مقتل 8 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب / AA
3 يوليو 2021

قُتل 8 مدنيين وأصيب 9 آخرون السبت في قصف لقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران على "منطقة خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي في الدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) حسان الأحمد في تصريح للأناضول إنّ قوات النظام السوري استهدفت قرى أبلين ومشون وبليون جنوب إدلب بأسلحة مختلفة.

وأوضح الأحمد أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين في أبلين و2 في بليون وواحد في مشون، وإصابة 9 مدنيين في القرى الثلاث.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد استهداف قوات النظام لمنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أنّ قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 5 مارس/آذار 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us