قُتل 8 مدنيين وأصيب 9 آخرون السبت في قصف لقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران على "منطقة خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي في الدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) حسان الأحمد في تصريح للأناضول إنّ قوات النظام السوري استهدفت قرى أبلين ومشون وبليون جنوب إدلب بأسلحة مختلفة.

وأوضح الأحمد أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين في أبلين و2 في بليون وواحد في مشون، وإصابة 9 مدنيين في القرى الثلاث.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد استهداف قوات النظام لمنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أنّ قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 5 مارس/آذار 2020.