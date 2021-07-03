أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية السبت مقتل 228 عنصراً من حركة "طالبان" وإصابة 116 آخرين بمناطق متفرقة في البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر: "228 مقاتلا من طالبان قتلوا، وجرح 116 آخرون، جراء عمليات للقوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن القوات نفذت عملياتها العسكرية ضد الحركة في ولايات لوغار (شرق)، وبكتيكا (جنوب شرق)، وقندهار (جنوب)، وهرات (غرب)، وبادغيس (شمال غرب)، وفرح (جنوب غرب)، وبلخ (شمال)، وهلم ند (جنوب)، وكابيسا (شمال شرق).

وأضافت أنه "كُشف عن 13 عبوة ناسفة وأبطل مفعولها".

وتعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان" لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار الماضي مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الفائت المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.