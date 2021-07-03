سياسة
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ألمانيا توصي بخلط جرعات اللقاح لمن تلقوا أسترازينيكا.. ما السبب؟
ألمانيا توصي بتلقي نوع آخر من اللقاحات المضادة للفيروس في الجرعة الثانية، بعد أن أثبتت دراسة حالية أثبتت أن الاستجابة المناعية لمزيج من لقاح أسترازينيكا مع مرسال الحمض النووي الريبي mRNA "أعلى بكثير" من تلقي جرعتين من لقاح أسترازينيكا.
ألمانيا توصي بخلط جرعات اللقاح لمن تلقوا أسترازينيكا.. ما السبب؟
ألمانيا توصي بخلط جرعات اللقاح للأشخاص اللذين تلقوا أسترازينيكا / AP
3 يوليو 2021

أوصت ألمانيا جميع الأشخاص الحاصلين على لقاح "أسترازينيكا" بالحرص على تلقي نوع آخر من اللقاحات المضادة للفيروس في الجرعة الثانية.

ووفقاً للجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا التابعة لوزراة الصحة، فإن دراسة حالية أثبتت أن الاستجابة المناعية لمزيج من لقاح أسترازينيكا مع مرسال الحمض النووي الريبي mRNA "أعلى بكثير" من تلقي جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

وقالت اللجنة إنه "يجب على الأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا أن يحصلوا على لقاح مرسال الحمض النووي الريبي mRNA كجرعة ثانية، بغض النظر عن أعمارهم".

وتوصي اللجنة بتلقي إما لقاح "فايزر- بيونتيك" أو لقاح "مودرنا" كجرعة ثانية بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الجرعة الأولى لأسترازينيكا.

والهدف من ذلك التنويع هو زيادة سرعة وفاعلية اللقاحات، في وقت ينتشر فيه متحورة دلتا الأكثر عدوى.

من جانبه أكد رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية في الوكالة ماركو كافاليري أنه "لا توجد مخاوف تتعلق بسلامة".

ولفتح الطريق أمام اللقاحات المختلطة وتشجيع المواطنين على تلقيها بادرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البالغة من العمر 66 عاماً، مؤخرًا، بتلقي جرعتها الثانية من لقاح موديرنا، بعد تلقيها الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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