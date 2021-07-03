يُشتبه بأن الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو قصر في الإبلاغ عن محاولة فساد داخل وزارة الصحة عند شراء لقاحات مضادة لكورونا.

فقد أبلغه مسؤول في إدارة استيراد المواد الطبية في الوزارة عن فاتورة بقيمة 45 مليون دولار لقاء ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفاكسين من المختبر الهندي "بهارات بايوتيك".

مع ذلك لم يُسلّم أي لقاح ولم يحصل "كوفاكسين" على موافقة من السلطات الصحية.

عقود عامة في جنوب إفريقيا

وفي جنوب إفريقيا أُبرمت عقود تبلغ قيمتها نحو 820 مليون يورو متعلقة بمكافحة الوباء وتخضع لتحقيقات في الفساد حالياً.

وأُحيلت قضايا 63 من موظفي الخدمة المدنية على المدعي العام وأدرجت 87 شركة على اللائحة السوداء ولن تتمكن بعد الآن من الحصول على عقود عامة.

استهدف أحد التحقيقات اثنين من أقارب وزير الصحة زويلي مخيزي الذي فرض عليه التوقف عن العمل في "إجازة خاصة" في الثامن من يونيو/حزيران.

فضيحة "فاكوناغيت" في البيرو

في فبراير/شباط 2021 هزت البيرو فضيحة "فاكوناغيت" المرتبطة بالتطعيم ضد كوفيد وأدت إلى استقالة وزيرَي الصحة والخارجية.

فقد طُعّم 487 شخصاً من دون حق قبل بدء الحملة الوطنية في التاسع من فبراير/شباط بالعاملين الصحيين.

ومن بين الذين طُعّموا الرئيس السابق مارتن فيزكارا الذي تلقى لقاحاً في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بناء على طلبه، حسب طبيب قاد التجربة السريرية للقاح الصيني "سينوفارم" في البيرو.

"تطعيم خاص بكبار الشخصيات" في الأرجنتين والإكوادور

في فبراير/شباط 2021 كُشفت فضيحة "تطعيم كبار الشخصيات" في الأرجنتين، ما أجبر وزير الصحة خينيس غونزاليس غارسيا على الاستقالة بعد الكشف عن أنه عرض على أصدقائه تلقي اللقاح في الوزارة من دون تحديد موعد مع المستشفى.

وأصدرت السلطات لائحة تضمّ سبعين شخصاً تلقوا اللقاح خارج الأطر النظامية على الرغم من أنهم لم يكونوا في فئة تحتل أولوية في ذلك الوقت. وبين هؤلاء وزير الاقتصاد والرئيس السابق إدواردو دوهالدي وزوجته وأبناؤهما.

في الإكوادور استقال وزير الصحة خوان كارلوس زيفالوس في فبراير/شباط أيضاً، لضلوعه في فضيحة مرتبطة بتطعيم أشخاص لا يحظون بالأولوية بينهم أفراد من عائلته.