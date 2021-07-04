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هجوم على سفينة إسرائيلية في طريقها من جدة إلى الإمارات، وإسرائيل تقصف أهدافاً في قطاع غزة.

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هجوم على سفينة إسرائيلية متجهة من جدة إلى الإمارات.. هل لإيران علاقة؟

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية السبت أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون، في طريقها من مدينة جدة السعودية إلى الإمارات. [TRT عربي]

وكانت قناة "الميادين اللبنانية" نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن "نيراناً تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية شمالي المحيط الهندي"، وأكدت أن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف". [الميادين]

وقالت قنوات إسرائيلية نقلاً عن مصادر لم تسمِّها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يُصَبْ بأذى ولم تلحق بالسفينة أي أضرار بالغة. [TRT عربي]

إسرائيل تقصف أهدافاً في غزة وتقتل فلسطينياً بالضفة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء السبت موقعين يتبعان المقاومة في غزة، رداً على ما زعمت تل أبيب أنه استمرار إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما أُعلنَ استشهاد شابّ فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية. [TRT عربي]

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن "الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاماً) استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة" بعدما أطلق عليه الرصاص وهو على سطح منزله. [TRT عربي]