سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 4 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 يوليو/تموز 2021
تتبادل إسرائيل وإيران الاتهامات بتعرُّض السفن التجارية لهجمات بالألغام البحرية أو بعبوات متفجرة
4 يوليو 2021

أهم الأحداث:

هجوم على سفينة إسرائيلية في طريقها من جدة إلى الإمارات، وإسرائيل تقصف أهدافاً في قطاع غزة.

الجديد على TRT عربي:

"حروب الديجيتال".. كيف تحمي تركيا أمنها القومي في الفضاء السيبراني؟

بوب دينارد..ماذا تعرف عن "كلب الحرب" وزعيم المرتزقة وصانع انقلابات إفريقيا؟

شاهد!

ماذا يحدث عند أخذ جرعة ثانية من لقاح مختلف؟

هجوم على سفينة إسرائيلية متجهة من جدة إلى الإمارات.. هل لإيران علاقة؟

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية السبت أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون، في طريقها من مدينة جدة السعودية إلى الإمارات. [TRT عربي]

وكانت قناة "الميادين اللبنانية" نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن "نيراناً تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية شمالي المحيط الهندي"، وأكدت أن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف". [الميادين]

وقالت قنوات إسرائيلية نقلاً عن مصادر لم تسمِّها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يُصَبْ بأذى ولم تلحق بالسفينة أي أضرار بالغة. [TRT عربي]

إسرائيل تقصف أهدافاً في غزة وتقتل فلسطينياً بالضفة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء السبت موقعين يتبعان المقاومة في غزة، رداً على ما زعمت تل أبيب أنه استمرار إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما أُعلنَ استشهاد شابّ فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية. [TRT عربي]

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن "الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاماً) استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة" بعدما أطلق عليه الرصاص وهو على سطح منزله. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us