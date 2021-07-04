حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت من احتمالية دخول بلاده موجة خامسة من الإصابات بفيروس كورونا مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى في الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "توجد مخاوف من أن البلاد بأكملها قد تدخل موجة خامسة إن لم يجرِ الاهتمام بشكل كافٍ باتباع البروتوكولات الصحية. واليوم تشير التقارير إلى أن 69% فقط من الناس يلتزمون الإجراءات الاحترازية".

وقال روحاني: "السلالة دلتا دخلت البلاد من الجنوب والجنوب الشرقي، وكان يجب أن نكون حريصين على منع انتشارها في البلاد . تجب مراعاة جميع اللوائح الصحية بشكل كامل وإلا فسنواجه مشكلة".

وسجّلت مؤخراً إيران التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، 84627 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في الشرق الأوسط.

وأعلنت السلطات الصحية أن العاصمة طهران و91 مدينة وبلدة أخرى مناطق "حمراء" شديدة الخطورة. وأصدرت السلطات أوامر بفرض قيود على السفر داخلياً وإغلاق الشركات غير الأساسية مع السماح بحضور 30% فقط من الموظفين إلى أماكن العمل في العاصمة.

وقالت الحكومة إن بطء حملة التطعيم سببه العقوبات الأمريكية التي تعرقل جهود شراء لقاحات أجنبية وتأخير تسليمها. وقال روحاني إن إيران تلقت جزءاً صغيراً من 16.8 مليون جرعة لقاح طلبتها من برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات.

وقال متحدث باسم فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا للتلفزيون الحكومي إنه جرى توزيع سبعة ملايين جرعة من اللقاحات وإن مليونين تلقوا جرعتين في حين تلقى أربعة ملايين جرعة واحدة فقط.