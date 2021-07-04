رصدت في أفغانستان عدوى قاتلة بفطر يعرف بـ"الفطر الأسود" ظهرت لأول مرة لدى مرضى كورونا بالهند، وذلك وسط موجة ثالثة شديدة من تفشي كورونا بالبلاد، في الوقت ذاته سجلت روسيا حصيلة قياسية بعدد وفيات كورونا، فيما قالت إيران إنها تخشى موجة خامسة قد تضرب البلاد.

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار كورونا في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع السبت:

روسيا: حصيلة قياسية جديدة من الوفيات

سجلت روسيا السبت 697 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الخامس على التوالي بسبب تفشي متحور دلتا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة 24 ألفاً و439 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ رفع الإغلاق الثاني منتصف يناير/كانون الثاني.

تشديد القيود بإندونيسيا

انتشر أكثر من 50 ألف عنصر من الشرطة والجيش لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بكوفيد-19.

وفي العاصمة جاكرتا الواقعة بجزيرة جاوا فُرض إغلاق جزئي وكذلك بجزيرة بالي.

وشهدت إندونيسيا التي تعد رابع أكبر دولة في العالم بالتعداد السكاني ارتفاعاً بالإصابات اليومية التي تضاعفت أربع مرات خلال أقل من شهر وسجّلت السبت رقماً قياسياً بلغ 27913 إصابة و493 وفاة، علماً بأنها سجّلت الجمعة 539 وفاة.

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع عائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم.

إيران تخشى موجة خامسة بسبب المتحورة دلتا

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت خشيته دخول البلاد موجة وبائية خامسة لكورونا مرتبطة بالمتحوّر دلتا شديد العدوى.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة كوفيد-19، وأعلنت وفاة أكثر من 84 ألف شخص من أصل أكثر من 3.2 مليون أصيبوا بالمرض، علماً أن المسؤولين سبق أن أقروا بأن هذه الأرقام الرسمية أقل من الفعلية.

معترضون على إلزامية تلقيح الطواقم الصحية في إيطاليا

تقدّم 300 من مقدمي الرعاية الصحية في إيطاليا بدعوى قضائية لإلغاء إلزام العاملين بالقطاع الطبي والصحي بالتطعيم ضد كوفيد-19.

نحو 4 ملايين وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,964,799 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة ظهر السبت.

والولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من ناحية الوفيات (605,304) تليها البرازيل بتسجيلها 521,952 وفاة، ثم الهند مع 401,050 وفاة والمكسيك مع 233,425 وفاة والبيرو مع 192,902 وفاة.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19 أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.