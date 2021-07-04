سياسة
3 دقيقة قراءة
تزايد معدلات الاعتداء على المسلمين بألمانيا وسط تجاهل السياسيين والحكومات
قال رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا أيمن مازيك إن الأوساط السياسية في بلاده وغيرها من البلدان الأوروبية مستمرة بتجاهل الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون هناك.
تزايد معدلات الاعتداء على المسلمين بألمانيا وسط تجاهل السياسيين والحكومات
رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا ينتقد استمرار تجاهل الأوساط السياسية الاعتداءات العنصرية التي يتعرض إليها المسلمون هناك / AA
4 يوليو 2021

انتقد رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا أيمن مازيك استمرار تجاهل الأوساط السياسية والرأي العام الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في هذا البلد الأوروبي.

ومنذ 2015 يحيي الألمان سنوياً في الأول من يوليو/تموز يوم "مناهضة معاداة المسلمين"، في ذكرى مقتل المصرية مروة الشربيني قبل 12 عاماً في حادث تطرف ديني.

وقُتلت مروة الشربيني عام 2009 على يد المتطرف الألماني ألكسندر فينس الذي وجّه إليها 18 طعنة بسكين في قاعة محكمة دريسدن (شرق)، لتلقى حتفها هي وجنينها على الفور أمام زوجها وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات .

صمت السياسيين والإعلام

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول قال مازيك: "الإعلام في ألمانيا لا يزال يتجاهل اعتداءات المتطرفين على المسلمين في أوروبا، ولا ينشر أية أخبار عنها للرأي العام".

وأضاف: "إن وعياً وحساسية كبيرين تشكّلا تجاه قضية العنصرية ضد المسلمين بين الخبراء وداخل الأوساط المناهضة للتطرف، لكن هذا الوعي لا ينعكس على الرأي العام في ألمانيا".

وتابع: "عقب حادث مقتل مروة الشربيني انضمت حركة أوروبيون ضد أسلمة الغرب، وهي حركة متطرفة تعرف إعلامياً باسم (بيغيدا) إلى موجة العداء للإسلام، ونفذت اعتداءات ضد المسلمين في مدن ألمانية أخرى".

وأوضح مازيك أن المنطقة التي شهدت جريمة مقتل الشربيني لا يعيش بها مسلمون بسبب "الكراهية البغيضة" للإسلام.

كما لفت إلى تشكل كيان يميني متطرف ضد المسلمين واليهود في مدينة دورتموند (غرب)، لكن منظمات المجتمع المدني القوية في المدينة شكّلت حائط صد ضد اليمين المتطرف.

أما في مدينة دريسدن (شرق) التي شهدت واقعة مقتل مروة الشربيني فلا يوجد مسلمين، ولم يجرب سكانها العيش مع المسلمين، ويعبر اليمينيون المتطرفون هناك عن أنفسهم بشكل أقوى، حسب مازيك.

زيادة الاعتداءات

وانتقد مازيك عدم إدانة السياسيين الألمان لواقعة قتل أربعة من عائلة مسلمة جرّاء حادث دهس "متعمد" في كندا مؤخراً.

ورجّح مازيك زيادة معدل الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين في أوروبا عموماً وألمانيا خصوصاً، موضحاً أن معظم الضحايا يتلقون رسائل تهديدات كي لا يبلغوا عن تلك الوقائع.

ودعا مازيك المسلمين في أوروبا للإفصاح عن الاعتداءات أو التهديدات التي يتعرضون إليها، لا سيما أن الإجراءات ضد العنصرية والكراهية للإسلام من شأنها حماية الديمقراطية واستقرار المجتمعات الأوروبية بشكل عام.

وتعكس بيانات رسمية أن المسلمين يسقطون ضحايا لأعمال عنف، إذ سُجِّل 1075 اعتداءً على مسلمين ومنشآت إسلامية في ألمانيا خلال عام 2017، لكن مراقبون يقدرون أن نسبة تلك الاعتداءات أكبر بكثير مما هو مسجل رسمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us