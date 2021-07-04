سياسة
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17 قتيلاً في تحطُّم طائرة عسكرية بالفلبين والأعمال جارية للبحث عن ناجين
لقي 17 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد بعد تحطُّم طائرة عسكرية كانت تقل 85 شخصاً أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو جنوب الفلبين. وقال الجيش الفلبيني إنّ فرق الإنقاذ تمكنت إلى الآن من إنقاذ حياة 40 شخصاً، فيما تتواصل أعمال البحث عن ناجين.
17 قتيلاً في تحطُّم طائرة عسكرية بالفلبين والأعمال جارية للبحث عن ناجين
تحطُّم طائرة عسكرية جنوب الفلبين على متنها 85 شخصاً / وسائل التواصل
4 يوليو 2021

لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد بعد تحطُّم طائرة عسكرية كانت تقل 85 شخصاً في جنوب الفلبين.

وأوضح رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال سيريليتو سوبيجانا أن الطائرة تحطُّمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو التابعة لمقاطعة سولو.

وأضاف في تصريحات صحفية أن فرق الإنقاذ تمكنت إلى الآن من إنقاذ حياة 40 شخصاً ممن كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى أنها تواصل أعمال البحث لإنقاذ حياة باقي ركاب الطائرة.

وأظهرت صور النيران والدخان يتصاعد من بدن الطائرة المحطمة وسط الأشجار في باتيكول بإقليم سولو حيث حارب الجيش طويلاً جماعات مسلحة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قائد محلي قوله إن 17 جثة انتُشلت وتوقع ارتفاع عدد القتلى.

يذكر أن الطائرة كانت تقل مجموعة من الطلاب العسكريين المتخرجين حديثاً إلى مكان خدمتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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