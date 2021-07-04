لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد بعد تحطُّم طائرة عسكرية كانت تقل 85 شخصاً في جنوب الفلبين.

وأوضح رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال سيريليتو سوبيجانا أن الطائرة تحطُّمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو التابعة لمقاطعة سولو.

وأضاف في تصريحات صحفية أن فرق الإنقاذ تمكنت إلى الآن من إنقاذ حياة 40 شخصاً ممن كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى أنها تواصل أعمال البحث لإنقاذ حياة باقي ركاب الطائرة.

وأظهرت صور النيران والدخان يتصاعد من بدن الطائرة المحطمة وسط الأشجار في باتيكول بإقليم سولو حيث حارب الجيش طويلاً جماعات مسلحة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قائد محلي قوله إن 17 جثة انتُشلت وتوقع ارتفاع عدد القتلى.

يذكر أن الطائرة كانت تقل مجموعة من الطلاب العسكريين المتخرجين حديثاً إلى مكان خدمتهم.