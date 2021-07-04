أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول السبت توقيف المدعو "محمد آيدن" في البرازيل، على خلفية تورطه في قضايا احتيال.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام بإسطنبول أن آيدن المُدعى عليه في قضية "بنك تشيفتليك"، جرى توقيفه من أجل استكمال الإجراءات القضائية في نطاق الدعاوى المرفوعة ضده.

وأوضح البيان أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على آيدن الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل أنقرة.

وأضاف أن تركيا تسلمت المطلوب بشكل رسمي اعتباراً من اليوم، تمهيداً لبدء عملية التحقيق وأخذ الأقوال، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية الأخرى.

ونقلت السلطات التركية آيدن من مدينة ساو باولو البرازيلية عبر طائرة للخطوط الجوية التركية، ووصل إلى مطار إسطنبول في تمام الساعة 22:10 مساء بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

وخضع آيدن للفحوصات الطبية قبل أن يُنقل إلى شعبة مديرية الأمن في المطار وسط تدابير أمنية مشددة، تمهيداً لنقله إلى مديرية أمن إسطنبول.

وفي 31 مايو/أيار 2018 تقدّمت أنقرة بطلب إلى الإنتربول للبحث عن آيدن وتسليمه، وتعميمه على "النشرة الحمراء" في جميع الدول الأعضاء.

والغرض من "النشرة الحمراء" البحث عن مكان شخص ما مطلوب من جهاز قانوني أو محكمة دولية واعتقاله تمهيداً لتسليمه.

واستطاع آيدن إقناع عشرات الآلاف من الناس بالاستثمار في مزرعته التي أطلق عليها اسم "بنك المزرعة"، واعداً إياهم بأرباح خيالية.

وبعد ذلك هرب آيدن من تركيا حاملاً معه 180 مليون دولار من أموال عملاء البنك.