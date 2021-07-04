سياسة
2 دقيقة قراءة
حتى إشعار آخر.. طيران الإمارات تعلّق رحلاتها للسعودية بعد منع السفر إليها
أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها من السعودية وإليها حتى إشعار آخر، بسبب قرار المملكة منع السفر إلى 3 دول من ضمنها الإمارات، نتيجة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.
حتى إشعار آخر.. طيران الإمارات تعلّق رحلاتها للسعودية بعد منع السفر إليها
#HUE99 : Emirates flights between Nice and Dubai resume / AFP
4 يوليو 2021

أعلنت شركة طيران الإمارات (حكومية) تعليق جميع رحلات الركاب من السعودية وإليها حتى إشعار آخر، بسبب قرار المملكة منع السفر إلى 3 دول من ضمنها الإمارات، نتيجة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

وقالت الناقلة الإماراتية في تحديث عبر موقعها الإلكتروني إنّ قرار التعليق سيسري اعتباراً من اليوم الأحد 4 يوليو/تموز 2021 في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الرحلات جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأضافت أنه لن يُقبل المسافرون الذين يصلون إلى السعودية وجهة نهائية للسفر في 5 يوليو/تموز 2021 أو بعده.

وأعلنت السعودية السبت تعليق الرحلات من إثيوبيا والإمارات وجمهورية فيتنام وإليها. في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وتعتبر "دلتا" نسخة خطيرة من فيروس كورونا وجرى اكتشافها لأول مرة بالهند في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتثير مخاوف الدول حالياً، ولجأ بعضها إلى فرض قيود الإغلاق مرة أخرى ومنع السفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us