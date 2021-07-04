أعلنت شركة طيران الإمارات (حكومية) تعليق جميع رحلات الركاب من السعودية وإليها حتى إشعار آخر، بسبب قرار المملكة منع السفر إلى 3 دول من ضمنها الإمارات، نتيجة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

وقالت الناقلة الإماراتية في تحديث عبر موقعها الإلكتروني إنّ قرار التعليق سيسري اعتباراً من اليوم الأحد 4 يوليو/تموز 2021 في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الرحلات جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأضافت أنه لن يُقبل المسافرون الذين يصلون إلى السعودية وجهة نهائية للسفر في 5 يوليو/تموز 2021 أو بعده.

وأعلنت السعودية السبت تعليق الرحلات من إثيوبيا والإمارات وجمهورية فيتنام وإليها. في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وتعتبر "دلتا" نسخة خطيرة من فيروس كورونا وجرى اكتشافها لأول مرة بالهند في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتثير مخاوف الدول حالياً، ولجأ بعضها إلى فرض قيود الإغلاق مرة أخرى ومنع السفر.