سياسة
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وزير الصناعة التركي: نتّجه نحو تحقيق نمو اقتصادي كبير خلال 2021
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك في كلمة ألقاها خلال زيارته متحف "نجمي إيغه" بولاية أدرنة غربي البلاد، إنّ جميع المُعطيات تشير إلى أنّ الاقتصاد التركي سيُحقق نمواً كبيراً خلال عام 2021.
وزير الصناعة التركي: نتّجه نحو تحقيق نمو اقتصادي كبير خلال 2021
وزير الصناعة التركي يؤكد أنّ المعطيات تشير إلى أنّ اقتصاد بلاده سيحقق نمواً كبيراً خلال عام 2021 / AA
4 يوليو 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك إنّ جميع المعطيات تشير إلى أنّ الاقتصاد التركي سيُحقق نمواً كبيراً خلال عام 2021.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته، الأحد، متحف "نجمي إيغه" بولاية أدرنة غربي البلاد.

وأوضح وارانك أنّ تركيا أقدمت على تنفيذ العديد مِن المشاريع التنموية والحيوية خلال العام الأخير، وأنّ الرئيس رجب طيب أردوغان شارك في افتتاح عدد كبير من تلك المشاريع.

وأضاف أنّ تفشي وباء كورونا أخلّ بموازين الاقتصاد العالمي، مُبيّناً أنّ تركيا استطاعت تحقيق توازن جيّد بين إنعاش الاقتصاد والحفاظ على السّلامة الصحيّة العامة خلال فترة الوباء.

وتابع قائلاً: "بينما عانى الاقتصاد العالمي الانكماشَ خلال فترة الوباء، شاهدنا كيف نما الاقتصاد التركي، وفي الربع الأوّل مِن العام الجاري حققنا نمواً بنسبة 7%، وهذا يُشير إلى احتمال نمو كبير في عموم 2021".

وأشار وارانك إلى حدوث زيادة ملحوظة في صادرات المنتجات التكنولوجية خلال الفترة الأخيرة.

من جهته قال وزير التجارة محمد موش إنّ الصادرات زادت 40% خلال الأشهر الستة الأولى مِن العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار.

وأوضح في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، أنّ الصادرات في يونيو/حزيران الماضي، ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بزيادة 47%، مقارنة بالشهر نفسه مِن عام 2020.

وأكّد أنّ أرقام الصادرات سواء على أساس شهري أو ربع أو نصف سنوي، تعدّ الأعلى في تاريخ الجمهورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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